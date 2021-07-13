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Рада проголосовала за закон о реформировании «Укроборонпрома»

Автор:
Костя Андрейковец
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Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала в целом за законопроект № 3822, который реформирует концерн «Укроборонпром» и преобразовывает его в государственное акционерное общество.

«За» проголосовали 256 депутатов.

Документ определяет особенности преобразования концерна в акционерное общество, а государственные унитарные предприятия, входящие в состав концерна — в хозяйственные общества. Также закон вводит корпоративную модель управления объектами оборонно-промышленного комплекса.

Документ предусматривает три этапа реформирования:

  • подготовка участников концерна к реорганизации (подготовительный);
  • преобразование концерна в акционерное общество (100% акций в государственной собственности в лице Кабмина);
  • образование отраслевых бизнес-объединений в форме АО, а также образование хозяйственных обществ на базе дочерних предприятий концерна.

Закон должен внедрить модель корпоративного управления в оборонно-промышленный комплекс, повысить конкурентоспособность госпредприятий и создать условия для привлечения инвестиций.

  • Из «Укроборонпрома» создадут холдинг «Оборонительные системы Украины». Процесс его создания и новых бизнес-единиц должен быть завершен в 2021 году. После этого новый холдинг получит возможность самостоятельно привлекать инвестиции и кредиты на разработку современных видов вооружения.
  • На базе «Укроборонпрома» создадут не менее шести отраслевых корпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Кроме этого, ликвидируют или преобразуют предприятия, которые выпускают оборонную продукцию, не состоящую на вооружении украинской армии.