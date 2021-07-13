Рада проголосовала за закон о реформировании «Укроборонпрома»

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала в целом за законопроект № 3822, который реформирует концерн «Укроборонпром» и преобразовывает его в государственное акционерное общество.
«За» проголосовали 256 депутатов.
Документ определяет особенности преобразования концерна в акционерное общество, а государственные унитарные предприятия, входящие в состав концерна — в хозяйственные общества. Также закон вводит корпоративную модель управления объектами оборонно-промышленного комплекса.
Документ предусматривает три этапа реформирования:
- подготовка участников концерна к реорганизации (подготовительный);
- преобразование концерна в акционерное общество (100% акций в государственной собственности в лице Кабмина);
- образование отраслевых бизнес-объединений в форме АО, а также образование хозяйственных обществ на базе дочерних предприятий концерна.
Закон должен внедрить модель корпоративного управления в оборонно-промышленный комплекс, повысить конкурентоспособность госпредприятий и создать условия для привлечения инвестиций.
- Из «Укроборонпрома» создадут холдинг «Оборонительные системы Украины». Процесс его создания и новых бизнес-единиц должен быть завершен в 2021 году. После этого новый холдинг получит возможность самостоятельно привлекать инвестиции и кредиты на разработку современных видов вооружения.
- На базе «Укроборонпрома» создадут не менее шести отраслевых корпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Кроме этого, ликвидируют или преобразуют предприятия, которые выпускают оборонную продукцию, не состоящую на вооружении украинской армии.