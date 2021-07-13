Рада проголосовала за закон о реформировании «Укроборонпрома»

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала в целом за законопроект № 3822, который реформирует концерн «Укроборонпром» и преобразовывает его в государственное акционерное общество.

«За» проголосовали 256 депутатов.

Документ определяет особенности преобразования концерна в акционерное общество, а государственные унитарные предприятия, входящие в состав концерна — в хозяйственные общества. Также закон вводит корпоративную модель управления объектами оборонно-промышленного комплекса.

Документ предусматривает три этапа реформирования:

подготовка участников концерна к реорганизации (подготовительный);

преобразование концерна в акционерное общество (100% акций в государственной собственности в лице Кабмина);

образование отраслевых бизнес-объединений в форме АО, а также образование хозяйственных обществ на базе дочерних предприятий концерна.

Закон должен внедрить модель корпоративного управления в оборонно-промышленный комплекс, повысить конкурентоспособность госпредприятий и создать условия для привлечения инвестиций.