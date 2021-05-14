Комитет рекомендовал Раде законопроект о реформировании «Укроборонпрома». Его преобразуют в холдинг

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны 14 мая единогласно рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект Закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности ( №3822 ).

Об этом говорится на сайте комитета.

Рабочая группа Комитета рассмотрела 1400 поправок.

«Это историческое решение. Ведь корпоратизация «Укроборонпрома» давно уже назрела. Мы должны двигаться вперед ради будущего нашего государства, наши вооруженные силы должны быть оснащены лучшим вооружением и техникой», — заявил глава комитета Александр Завитневич.

Законопроект предусматривает преобразование госконцерна «Укроборонпром» в акционерное общество — создадут холдинг «Оборонительные системы Украины». Процесс его создания и новых бизнес-единиц должен быть завершен в 2021 году. После этого новый холдинг получит возможность самостоятельно привлекать инвестиции и кредиты на разработку современных видов вооружения.

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На базе «Укроборонпрома» создадут не менее шести отраслевых корпораций, вокруг которых будут собраны предприятия ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем. Кроме этого, ликвидируют или преобразуют предприятия, которые выпускают оборонную продукцию, что не состоит на вооружении украинской армии.

Также законопроект предусматривает, что:

Государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса превратятся в акционерные общества.

Предприятия смогут объединиться с отечественными и иностранными партнерами.

Привлечение прямых, в том числе иностранных, инвестиций.

В декабря 2020 года генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев подписал приказ о корпоратизации концерна.

Напомним, что «Укроборонпром» подписал в ОАЭ соглашения о военно-техническом сотрудничестве на $1 миллиард и заключил контракт с Пакистаном на $85,6 млн (украинские предприятия отремонтируют танки).