Комітет рекомендував Раді законопроєкт про реформування «Укроборонпрому». Його перетворять на холдинг

Комітет з питань національної безпеки та оборони 14 травня одноголосно рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому проєкт Закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№ 3822).

Про це йдеться на сайті комітету.

Робоча група комітету розглянула 1 400 правок.

«Це історичне рішення. Адже корпоратизація «Укроборонпрому» давно вже назріла. Ми маємо рухатися вперед заради майбутнього нашої держави, наші збройні сили мають бути оснащені найкращим озброєнням і технікою», — заявив голова комітету Олександр Завітневич.

Законопроєкт передбачає перетворення держконцерну «Укроборонпром» на акціонерне товариство — створять холдинг «Оборонні системи України». Процес його створення і нових бізнес-одиниць має бути завершений у 2021 році. Після цього новий холдинг отримає можливість самостійно залучати інвестиції та кредити на розробку сучасних видів озброєння.

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На базі «Укроборонпрому» створять щонайменше шість галузевих корпорацій, довкола яких будуть зібрані підприємства ракетобудівної, авіаційної, авіаремонтної, бронетанкової, радарних і морських систем. Окрім цього, ліквідують або перетворять підприємства, які випускають оборонну продукцію, що не перебуває на озброєнні української армії.

Також законопроєкт передбачає, що:

державні підприємства оборонно-промислового комплексу перетворяться на акціонерні товариства;

підприємства матимуть можливість об’єднуватися з вітчизняними та іноземними партнерами;

залучатимуть прямі інвестиції, зокрема іноземні.

У грудні 2020 року генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну.

Нагадаємо, що «Укроборонпром» підписав в ОАЕ угоди про військово-технічну співпрацю на $1 мільярд і уклав контракт із Пакистаном на $85,6 мільйона (українські підприємства відремонтують танки).