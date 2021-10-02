Президент підписав закон про реформу «Укроборонпрому»

Президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу державного концерну «Укроборонпром».

Про це повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв.

За його словами, реформа посилить обороноздатність України та структурно перезавантажить 118 розрізнених підприємств «Укроборонпрому», 21 з яких — на тимчасово окупованих територіях.

«Державні та казенні підприємства-учасники концерну будуть перетворені на господарські товариства, об'єднані за галузевою ознакою: бронетехніка, радарні системи, високоточне озброєння та боєприпаси, морські системи, авіаремонт і спецекспортери. При цьому єдиним власником (акціонером) таких галузевих науково-виробничих об'єднань буде держава в особі Кабінету міністрів України», — повідомляється на сайті держконцерну.