Президент Литви прибув до Києва. Він обговорить із Зеленським липневий саміт НАТО

У День Конституції України президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва для зустрічі з колегою Володимиром Зеленським.
Президенти Литви й України обговорять порядок денний саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.
Також Гітанас Науседа візьме участь в урочистих заходах з річниці українського державного свята.
- Раніше литовський президент заявив, що його країна купила дві пускові установки NASAMS, які планує передати Україні.
- Вільнюський саміт НАТО пройде 11—12 липня. Там ухвалять пакет допомоги, який має за кілька років наблизити Україну до стандартів НАТО.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення — представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.