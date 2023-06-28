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Литва передасть Україні системи NASAMS

Автор:
Ліза Бровко
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Президент Литви Гітанас Науседа заявив у Twitter, що його країна купила дві пускові установки NASAMS, які планує передати Україні для захисту неба.

За його словами, протиповітряна оборона грає ключову роль в боротьбі з агресором — з росією.

Також Гітанас Науседа додав, що чекає «нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі».

  • NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
  • Наприкінці травня Держдеп США вирішив схвалити можливий продаж Україні системи NASAMS і обладнання до неї орієнтовною вартістю $285 мільйонів.