Литва передасть Україні системи NASAMS

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у Twitter, що його країна купила дві пускові установки NASAMS, які планує передати Україні для захисту неба.
За його словами, протиповітряна оборона грає ключову роль в боротьбі з агресором — з росією.
Також Гітанас Науседа додав, що чекає «нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі».
- NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
- Наприкінці травня Держдеп США вирішив схвалити можливий продаж Україні системи NASAMS і обладнання до неї орієнтовною вартістю $285 мільйонів.