Держдеп США вирішив схвалити можливий продаж Україні системи NASAMS

Держдеп США вирішив схвалити можливий продаж Україні зенітно-ракетної системи NASAMS і обладнання до неї орієнтовною вартістю $285 мільйонів.

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію і повідомило Конгрес.

У Держдепі повідомили, що уряд України звернувся до США із проханням продати NASAMS.

«Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», — наголосили у Державному департаменті США.