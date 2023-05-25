Держдеп США вирішив схвалити можливий продаж Україні системи NASAMS

Держдеп США вирішив схвалити можливий продаж Україні зенітно-ракетної системи NASAMS і обладнання до неї орієнтовною вартістю $285 мільйонів.
Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію і повідомило Конгрес.
У Держдепі повідомили, що уряд України звернувся до США із проханням продати NASAMS.
«Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», — наголосили у Державному департаменті США.
- NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.