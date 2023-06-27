«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд за маршрутом Київ — Львів

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд № 191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом Київ — Львів через високий попит.
Про це пише пресслужба національного перевізника.
Поїзд вирушатиме з Києва у «пікові» дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 07:05. До Львова він прибуватиме о 14:49. У зворотному напрямку потяг виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.
У новому поїзді є кондиціонер, кнопка виклику провідника та сигналізація всередині купе. Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
Додатковий поїзд також стане зручною опцією для пересадки пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова.
- На початку літа «Укрзалізниця» призначила додатковий літній рейс Київ — Одеса.
- «Укрзалізниця» запускає в рейс тестовий потяг Київ — Варшава з 14 стандартними вагонами. Це дозволить збільшити пасажиропотік.
- Також «Укрзалізниця» повертає поїзд «Інтерсіті+» за маршрутом Київ — Дніпро — Запоріжжя, який не курсував із початку повномасштабної війни.
- На літо «Укрзалізниця» запроваджує новий графік руху поїздів, тому що додала нові рейси.