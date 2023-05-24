«Укрзалізниця» повертає поїзд «Інтерсіті+» за маршрутом Київ — Дніпро — Запоріжжя. Його не було з початку повномасштабної війни

Уперше від початку повномасштабної війни «Укрзалізниця» відновлює рейси швидкісного поїзда «Інтерсіті+» 732/731 за маршрутом Київ — Дніпро — Запоріжжя.

Про це пише пресслужба національного перевізника.

З 10 червня поїзд Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57, а в Запоріжжі буде о 14:25. Зворотній напрямок: із Запоріжжя виїзд о 14:45, Дніпро 16:04, Київ 22:15.

Квитки на цей рейс зʼявляться в застосунку «Укрзалізниці», месенджерах і в касах уже найближчим часом.