«Укрзалізниця» запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон

«Укрзалізниця» з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон 2023 року. У новий графік залізничники додали два нових рейси:

Поїзд № 40/39 «Запоріжжя — Солотвине», який зупинятиметься в семи областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славського до Берегового;

Поїзд № 148/147 «Київ — Одеса», який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини зручно планувати свій відпочинок біля моря.

Ще два поїзди змінять свій маршрут прямування задля нових сполучень:

№ 13/14 «Київ — Солотвине» за новим графіком курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;

№ 234/233 «Київ — Покровськ — Львів» курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

Крім цього, в новому графіку чотирьом поїздам продовжили маршрут прямування:

№ 43/44 «Стефанія Експрес» Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, даючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям;

№ 105/106 «Одеса — Київ — Одеса» опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатися приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;

№ 63/64 «Харків — Київ — Харків» опціонально за новим графіком зможе курсувати до Львова та зворотно;

№ 53/54 «Одеса — Дніпро — Одеса» опціонально за новим графіком зможе курсувати до Запоріжжя та зворотно.

Також залізниця зменшить час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, № 3/4 Запоріжжя — Ужгород, № 15/16 Харків — Ясіня, № 17/18 Харків — Ужгород, № 29/30 Київ — Ужгород, № 749/750 Київ — Чоп, Ужгород, № 779/780 Київ — Суми, № 790/789—792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук та іншим.