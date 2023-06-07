«Укрзалізниця» призначає додатковий літній рейс Київ — Одеса

Національний перевізник «Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд № 248/247 сполученням Одеса — Київ, пише пресслужба.
Поїзд почне курсувати з 11 червня з Одеси по вівторках, четвергах і неділях. Відправка о 17:11, а прибуття до Києва о 08:53. У зворотному напрямку поїзд уперше вирушить 12 червня та їздитиме по понеділках, середах і пʼятницях — о 17:14 вирушатиме з Києва і прибуватиме в Одесу о 09:12.
Маршрут додаткового поїзда додає нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій — зі столицею.
Квитки вже можна купити в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.
- «Укрзалізниця» запускає в рейс тестовий потяг Київ — Варшава з 14 стандартними вагонами. Це дозволить збільшити пасажиропотік.
- Також «Укрзалізниця» повертає поїзд «Інтерсіті+» за маршрутом Київ — Дніпро — Запоріжжя, який не курсував із початку повномасштабної війни.
- На літо «Укрзалізниця» запроваджує новий графік руху поїздів, тому що додали нові рейси.