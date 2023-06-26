Премʼєр-міністр Греції отримав другий термін на посаді після перемоги ультраправих на виборах

Лідер грецької правоцентристської партії «Нова демократія» Кіріакос Міцотакіс виграв другий чотирирічний термін на посаді прем’єр-міністра.
Про це пише CNN.
Партія Міцотакіса перемогла на парламентських виборах з результатом 40% голосів. Її головна конкурентка — ліва партія СІРІЗА — набрала 17% голосів.
Кіріакос Міцотакіс після перемоги пообіцяв, що незабаром почнуться «великі реформи», а його партія має «високі цілі, які перетворять Грецію».
- 29 травня президент Греції Катерина Сакелларопулу указом розпустила парламент і призначила вибори нового на 25 червня.
- 25 травня парламентські партії в Греції заявили, що не можуть домовитися про коаліцію, тому готові до нових виборів.
- 21 травня в Греції на парламентських виборах перемогла партія «Нова демократія» на чолі з чинним премʼєром Кіріакосом Міцотакісом. Вона набрала понад 40% голосів. На другому місці опинилася ліва партія СІРІЗА, яку очолює колишній премʼєр Алексіс Ціпрас. За неї проголосували понад 20% виборців. Також до парламенту пройшли ще три партії.