Премʼєр-міністр Греції отримав другий термін на посаді після перемоги ультраправих на виборах

Лідер грецької правоцентристської партії «Нова демократія» Кіріакос Міцотакіс виграв другий чотирирічний термін на посаді прем’єр-міністра.

Про це пише CNN.

Партія Міцотакіса перемогла на парламентських виборах з результатом 40% голосів. Її головна конкурентка — ліва партія СІРІЗА — набрала 17% голосів.

Кіріакос Міцотакіс після перемоги пообіцяв, що незабаром почнуться «великі реформи», а його партія має «високі цілі, які перетворять Грецію».