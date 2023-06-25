У Греції провели чергові парламентські вибори. Поки що перемагають консерватори

У Греції відбулися чергові вибори до парламенту. Дані екзит-полів показують, що перемагають консерватори.
Про це пише BBC.
Лідер грецьких консерваторів і чинний премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс хоче піти на другий термін, здобувши більшість у парламенті.
У травні Міцотакіс переміг ліву партію СІРІЗА, але призначив нові вибори, щоб отримати достатньо місць для одноосібного правління.
Після підрахунку 3/4 голосів консервативна партія «Нова демократія» набрала 40,4%, випередивши СІРІЗА на 20 пунктів.
- 29 травня президент Греції Катерина Сакелларопулу указом розпустила парламент і призначила вибори нового на 25 червня.
- 25 травня парламентські партії в Греції заявили, що не можуть домовитися про коаліцію, тому готові до нових виборів.
- 21 травня в Греції на парламентських виборах перемогла партія «Нова демократія» на чолі з чинним премʼєром Кіріакосом Міцотакісом. Вона набрала понад 40% голосів. На другому місці опинилася ліва партія СІРІЗА, яку очолює колишній премʼєр Алексіс Ціпрас. За неї проголосували понад 20% виборців. Також до парламенту пройшли ще три партії.