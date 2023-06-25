У Греції провели чергові парламентські вибори. Поки що перемагають консерватори

У Греції відбулися чергові вибори до парламенту. Дані екзит-полів показують, що перемагають консерватори.

Про це пише BBC.

Лідер грецьких консерваторів і чинний премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс хоче піти на другий термін, здобувши більшість у парламенті.

У травні Міцотакіс переміг ліву партію СІРІЗА, але призначив нові вибори, щоб отримати достатньо місць для одноосібного правління.

Після підрахунку 3/4 голосів консервативна партія «Нова демократія» набрала 40,4%, випередивши СІРІЗА на 20 пунктів.