У Греції розпустили парламент — вибори нового призначили на червень

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу указом розпустила парламент і призначила вибори нового на 25 червня.
Про це пише Ekathimerini.
Новий парламент повинен зібратися 3 липня. Цей указ також підписали тимчасовий премʼєр-міністр Іоанніс Сармас і члени тимчасового уряду.
Відтоді, коли Греція відновила демократію (1974 рік), це другий випадок «дводенного» парламенту. Вперше це відбулося у 2012 році — тоді після виборів теж не вдалося сформувати уряд.
- 25 травня парламентські партії в Греції через три дні після виборів заявили, що не можуть домовитися про коаліцію, тому готові до нових виборів.
- 21 травня в Греції на парламентських виборах перемогла партія «Нова демократія» на чолі з чинним премʼєром Кіріакосом Міцотакісом. Вона набрала понад 40% голосів. На другому місці опинилася ліва партія СІРІЗА, яку очолює колишній премʼєр Алексіс Ціпрас. За неї проголосували понад 20% виборців. Також до парламенту пройшли ще три партії.