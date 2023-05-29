У Греції розпустили парламент — вибори нового призначили на червень

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу указом розпустила парламент і призначила вибори нового на 25 червня.

Про це пише Ekathimerini.

Новий парламент повинен зібратися 3 липня. Цей указ також підписали тимчасовий премʼєр-міністр Іоанніс Сармас і члени тимчасового уряду.

Відтоді, коли Греція відновила демократію (1974 рік), це другий випадок «дводенного» парламенту. Вперше це відбулося у 2012 році — тоді після виборів теж не вдалося сформувати уряд.