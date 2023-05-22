У Греції на парламентських виборах перемогла партія чинного премʼєра

У Греції на парламентських виборах перемагає партія «Нова демократія» на чолі з чинним премʼєром Кіріакосом Міцотакісом. Вона набирає понад 40% голосів.

Про це пише Ekathimerini.

У країні вже порахували понад 99% голосів. «Нова демократія» отримала майже 40,8% голосів, що дозволить їй мати приблизно 146 місць у парламенті. Але цього не вистачає для більшості.

На другому місці опинилася ліва партія СІРІЗА, яку очолює колишній премʼєр Алексіс Ціпрас. За неї проголосували 20,07% виборців.

Також до парламенту проходять соціалістична партія ПАСОК (11,46%), Комуністична партія Греції (7,23%) та націоналістична партія «Грецький вибір» (4,45%).