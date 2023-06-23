Ще один керівник столичного департаменту отримав підозру у розтраті мільйону. КМДА заперечує

Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко отримав підозру в розтраті бюджетних коштів — мільйона гривень — на ремонті тротуару.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Слідство каже, що працівники департаменту зробили так, аби у тендері перемогла потрібна компанія. Тендер був на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків по вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет».
Згідно з договором, підрядник також мав відновити тротуари в та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу, однак цього не зробили, але керівник департаменту підписав офіційні документи і компанії переказали кошти.
Експертиза встановила, що вартість невиконаних робіт становить близько мільйона гривень.
Київська міська державна адміністрація заявила, що станом на зараз всі роботи за проєктом виконані, мешканців гуртожитку підключили до водопостачання. Роботи з благоустрою та асфальтування ще тривають, кошти компанія за це ще не отримала.
КМДА наголосила, що ця підозра не містить фактичної наявності завданої шкоди, а експертизу нібито провели без належного дослідження проєктної документації та наочного огляду обʼєкта. «Такі дії не лише перешкоджають нормальній роботі столичної влади, а й можливості завершення будівельних робіт», — додала столична влада.
- 20 червня Київська міська прокуратура повідомила про підозру директору департаменту КМДА з питань муніципальної безпеки Роману Ткачуку, 22 червня він отримав другу підозру. Перша справа стосується закритих укриттів у Києві, друга — розтрати 1,8 мільйона бюджетних коштів. Ткачук перебуває під домашнім арештом.
- Після того, як Роман Ткачук отримав підозру, мер Києва Віталій Кличко заявив про політичний тиск на столичну владу і на нього особисто. Він натякає, що це спланована акція центральної влади