Ще один керівник столичного департаменту отримав підозру у розтраті мільйону. КМДА заперечує

Директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко отримав підозру в розтраті бюджетних коштів — мільйона гривень — на ремонті тротуару.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство каже, що працівники департаменту зробили так, аби у тендері перемогла потрібна компанія. Тендер був на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків по вулиці Зрошувальній, а також дитячо-юнацької спортивної школи «Атлет».

Згідно з договором, підрядник також мав відновити тротуари в та автодороги на цій же вулиці після підключення водопроводу, однак цього не зробили, але керівник департаменту підписав офіційні документи і компанії переказали кошти.

Експертиза встановила, що вартість невиконаних робіт становить близько мільйона гривень.