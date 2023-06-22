Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук отримав ще одну підозру

Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про ще одну підозру — у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Про це Київська міська прокуратура повідомила 22 червня.

За даними слідства, Ткачук 11 листопада 2022 року уклав з компанією договір на закупку мініелектростанцій на загальну суму понад 28,6 млн грн для пунктів обігріву. Однак 9 листопада уряд звільнив товари цієї категорії від сплати податку на додану вартість та ввізного мита.

Попри це департамент 21 листопада переказав компанії 28,6 млн гривень, у тому числі — податок на додану вартість, а це завдало департаменту збитків на 1,8 млн гривень. Факт розтрати бюджетних коштів підтвердила Державна аудиторська служба.