Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук отримав підозру у справі щодо укриттів

Слідче управління Нацполіції у Києві вручило підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Ткачука підозрюють у неналежному виконанні службових обовʼязків щодо сховищ та укриттів та трагедії в Деснянському районі столиці, коли внаслідок російських обстрілів 1 червня загинули люди.
Правоохоронці вручили підозру Роману Ткачуку на робочому місці. Наразі визначається запобіжний захід. У КМДА зазначили, що Роман Ткачук та Департамент муніципальної безпеки співпрацює зі слідством та надає доступ до необхідної документації.
Роман Ткачук працює рятувальником близько 17 років. У 2018 році він очолив управління з питань цивільного захисту КМДА. Має відзнаку МНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» ІІ ступеня, відзнаку МНС України «За відвагу в надзвичайній ситуації» І ступеня, почесну відзнаку Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України «Честь і слава». Наразі, під час воєнного стану, Департамент муніципальної безпеки підпорядкований КМВА.
Поліціянти встановили причетність ще одного чиновника до загибелі людей біля укриття.
- У ніч проти 1 червня росія завдала чергового ракетного удару по столиці. Загинули троє людей, серед них — одна дитина. Усі вони не змогли потрапити в укриття поліклініки в Деснянському районі — воно було замкнене. Президент Зеленський пообіцяв, що «реакція буде тверда», і додав «може бути нокаут». Голови районів Києва закликали Кличка відмовитися від однієї з посад — або мера, або голови Київської державної міської адміністрації (КМДА), які він поєднує. Кличко ж заявив, що у Києві є військова адміністрація на чолі з Сергієм Попком. Вона відповідає за безпеку містян у воєнний час і теж підпорядковується не меру, а президенту.
- 10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що у Києві перевірили всі укриття і лише 15% з них придатні без суттєвих зауважень. КМДА звинуватила уряд у маніпуляції і заявила, що в столиці 65% укриттів придатні для використання.