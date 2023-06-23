Україна влітку отримає від Rheinmetall ще 20 Marder

Німецький концерн Rheinmetall цього літа планує постачити в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder.
Про це пише Welt із посиланням на графік виконання замовлення від компанії.
Загалом Україна отримає 60 Marder: 40 зі складу Rheinmetall і 20 зі складу Бундесверу. За останні заплатить уряд Німеччини.
Концерн пропонує Україні ще 60 БМП, робота над якими триває в Нижній Саксонії та Гессені. Rheinmetall запевняє, що на місяць будуть готові по десять Marder.
- Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.
- 12 травня німецький концерн Rheinmetall заснував спільне підприємство з «Укроборонпромом», щоб ремонтувати та виробляти танки в Україні. Планується, що воно запрацює в липні 2023 року. Першими спільними розробками будуть танки і бойові машини піхоти.