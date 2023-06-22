ООН звинуватила російську армію (і українську) у вбивстві дітей під час війни

Генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерріш звинуватив росію у вбивстві 136 дітей в Україні у 2022 році і додав рф до глобального списку злочинців.

Про це йдеться у доповіді Ради Безпеки ООН, з якою ознайомився Reuters.

Організація Обʼєднаних Націй також підтвердила, що російські збройні сили покалічили 518 дітей та вчинили 480 нападів на школи та лікарні. Згідно зі звітом, російські збройні сили також використовували 91 дитину як живий щит.

Також ООН у своєму звіті звинувачує Збройні сили України у вбивстві 80 дітей, пораненні 175 та у 212 атаках на школи та лікарні.