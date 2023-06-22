Президент: Розвідка отримала дані, що росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС

Після доповіді розвідки та Служби безпеки України президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни здійснили теракт на Каховській ГЕС і готують теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

За словами Зеленського, усі світові лідери та МАГАТЕ знають, що росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент своєї агресії, зокрема, тримаючи там зброю та військових.

Українська розвідка отримала інформацію про те, що росіяни розглядають сценарій терористичного акту на ЗАЕС з викидом радіації.

«Вони все підготували для цього», — сказав президент.

«Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам — кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка — усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації… Усі», — заявив Зеленський.

Щодо Каховської ГЕС, то розвідка та Служба безпеки зібрали нові докази, як російські окупанти підірвали дамбу й інші споруди гідроелектростанції.

«Це був абсолютно свідомий, прорахований злочин… На окупованій території, на станції, яка була під повним контролем окупантів… І що важливо, іще торік ми попереджали світ, що росія готує такий теракт», — наголосив Зеленський.