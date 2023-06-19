Голова ОВА: Миколаївська область уже не підтоплена

У Миколаївській області відступила вода, яка затопила частину регіону після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Після підриву дамби 375 будинків були підтоплені, але зараз ситуація вже стабілізувалася.

Кім також зазначив, що два мости в регіоні, які були під водою, вистояли, ними вже відкрили проїзд.

«Що стосується якості води та епідеміологічної ситуації. Так, ми щодня робимо аналізи, висіваємо деякі кишкові палички. Але треба зазначити, що це, в тому числі, і сезонна історія, тому що минулого року були плюс-мінус такі самі показники без підтоплення. Тобто ситуація важка, але накладається ще сезонність. Я вважаю, що найближчим часом ситуація вирівняється. Вода відступила, у нас там 50 см залишилося по Снігурівці, але це вже нижче від критичної точки. Можна сказати, що Миколаївщина вже не підтоплена зовсім», — заявив голова ОВА.

Рівень води на затопленій території Херсонщини також продовжує знижуватися, наразі він перебуває на позначці 80 см.

Затопленими на правому березі залишаються Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка та деякі райони Херсону. Під водою приблизно 843 будинки.

Ситуація на окупованому лівому березі області достеменно не відома. Окупаційна влада росії не пускає місію ООН до постраждалих районів.

За даними МВС України, від підриву греблі Каховської ГЕС на правому березі загинули 17 людей і ще 31 людина вважається зниклою безвісти. Окупаційна російська влада заявляла про 35 загиблих на лівому березі.