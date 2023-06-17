У Лондоні виставили на аукціон телефонну станцію королеви Єлизавети

У Лондоні виставили на аукціон Chiswick телефонну станцію, якою користувалась королева Єлизавета II. Станцію вивезли з Букінгемського палацу 25 років тому під час ремонту.

Про це повідомляє The Telegraph.

Телефонну станцію Dictograph використовували у Букінгемському палаці до 1998 року. Спочатку вона була в офісі Роберта Феллоуза, який працював особистим секретарем нині покійної королеви з 1990 по 1999 рік. Пристрій зʼєднував королеву Єлизавету, тодішнього принца Уельського, секретаря та асистента принца, а також керуючого палацом. Вимикач королеви був червоним, інші ж чорними чи білими.

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Хоча технологія кінця 1960-х виглядала трохи застарілою за сучасними мірками, у палаці нею користувались протягом кількох десятиліть.

Лондонські королівські резиденції були вперше оснащені телефонною системою у 1896 році після встановлення аналогічної системи у замку Балморал.