Принц Чарльз офіційно став королем Чарльзом ІІІ. Ось як проходила коронація, якої він так довго чекав

Шостого травня в Лондоні пройшла коронація принца Чарльза — відтепер він Чарльз ІІІ, король Великої Британії. Ця процедура мала більш сакральний характер, адже офіційно Чарльз став королем 10 вересня минулого року — за два дні після смерті королеви Єлизавети ІІ. Сьогодні Чарльз узяв під захист англіканську церкву, державу і закони. Чарльз зійшов на королівський престол у віці 74 роки. Його мати, королева Єлизавета ІІ, правила Британією довше за всіх англійських монархів — 70 років.

Корону Чарльз отримав у складні для британської монархії часи. Мемуари принца Гаррі, де він розповідає цікаві та непоказні деталі про королівську родину, привернули забагато уваги й спричинили скандали. Та і в цілому британці стали прохолодніше ставитися до інституту монархії. А Чарльзу ще у квітні 2022 року близько половини британців не довіряли та вважали, що йому варто передати престол старшому сину Вільяму. Але тепер Чарльз — офіційно король. Ось як пройшла його коронація.