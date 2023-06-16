Жителям Херсонщини та Миколаївщини, які постраждали від підтоплення, виплатять допомогу

Кабмін виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564, 875 млн гривень для виплати допомоги населенню, яке постраждало внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції окупованих територій.

Кожному постраждалому від затоплення виплатять одноразову грошову допомогу на суму 5 тисяч гривень. Виплати організовуватимуть військові адміністрації області.

Крім того, потерпілим виплатять фінансову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН — 6 600 гривень на людину.