Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Навчання українських пілотів на F-16 уже розпочалося

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 уже розпочалося.
Про це 15 червня під час спілкування з журналістами перед засіданням «Рамштайну» повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
«... вже ясно, що навчання почалося, і потім ми зможемо надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати», — сказав Столтенберг.
Загалом навчатимуться 530 пілотів.
15 червня у Брюсселі розпочалася зустріч у форматі «Рамштайн». Сьогодні майже 50 міністрів оборони обговорюватимуть «літакову коаліцію», підготовку українських пілотів і відкриття хабів для ремонту техніки.
- Данія та Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія.