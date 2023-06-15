Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Навчання українських пілотів на F-16 уже розпочалося

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 уже розпочалося.

Про це 15 червня під час спілкування з журналістами перед засіданням «Рамштайну» повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«... вже ясно, що навчання почалося, і потім ми зможемо надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати», — сказав Столтенберг.

Загалом навчатимуться 530 пілотів.

15 червня у Брюсселі розпочалася зустріч у форматі «Рамштайн». Сьогодні майже 50 міністрів оборони обговорюватимуть «літакову коаліцію», підготовку українських пілотів і відкриття хабів для ремонту техніки.