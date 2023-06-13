YouTube змінює вимоги до контентмейкерів для монетизації відео в межах Партнерської програми

Компанія YouTube зменшила вимоги до авторів контенту для отримання доступу до інструментів монетизації в рамках Партнерської програми YouTube (YPP).

Про це пише TechCrunch.

Тепер для участі в Партнерській програмі платформи потрібно мати:

500 підписників;

три завантажені відео за останні 90 днів;

три тисячі годин перегляду відео за минулий рік або три мільйони переглядів відео у Shorts за останні 90 днів.

Раніше вимоги включали щонайменше тисячу підписників, чотири тисячі годин перегляду відео за рік або десять мільйонів переглядів Shorts за 90 днів.

Контентмейкери, які відповідають вимогам, можуть подати заявку на участь у Партнерській програмі.