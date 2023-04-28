YouTube Music офіційно додає подкасти на платформу. Їх можна слухати офлайн без передплати Premium

На платформі YouTube Music зʼявляються подкасти. Поки що вони доступні лише у США, але згодом це оновлення поширять і на інші країни.
Про це пишуть у блозі платформи.
Подкасти можна слухати офлайн, у фоновому режимі та онлайн, також користувачі матимуть змогу перемикатися між аудіо- та відеоверсіями на YouTube Music. Ці функції доступні навіть без передплати Premium або Music Premium.
Щоб знайти вкладку «Подкасти», достатньо зайти на головну сторінку YouTube Music. У новій вкладці відображатимуться рекомендовані епізоди та подкасти.
- У лютому розробники YouTube запустили в застосунку нову функцію — інструмент Go Live Together, який дозволяє двом користувачам проводити спільні трансляції.
- До цього YouTube запустив автоматичні українські субтитри. Щоб увімкнути субтитри українською треба в налаштуваннях обрати розділ «Субтитри», обрати «Автоматичний переклад» і знайти в переліку українську.