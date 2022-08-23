YouTube запускає окремий розділ із подкастами

Сервіс YouTube запустив подкасти у вигляді окремої сторінки.
Про це пише The Verge.
Поки подкасти за адресою youtube.com/podcasts доступні лише у США — наразі вони на стадії розгортання. Сервіс також інтегрує цю функцію у вкладку «Огляд» в застосунку і браузері. Саме там будуть закріплені подкасти.
Видання зазначає, що після повноцінного запуску подкастів YouTube стане головним конкурентом Spotify і Apple Podcasts. Сервіси почали активно розвивати цю сферу у 2005 і 2019 роках відповідно, проте в YouTube люди почали самі завантажувати подкасти, вивівши їх на новий рівень.
- У серпні Spotify запустив подкасти в Україні.
- У цьому ж місяці YouTube запустив автоматичні українські субтитри.