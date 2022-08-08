YouTube запустив автоматичні українські субтитри.

Платформа офіційно не оголошувала розширення технології розпізнавання мовлення на українську. На появу автоматичних українських субтитрів звернули увагу кілька профільних видань.

Щоб увімкнути субтитри українською треба у налаштуваннях обрати розділ «Субтитри», обрати «Автоматичний переклад» і знайти у переліку українську. Технологія машинного перекладу може допускати помилки. YouTube про це раніше попереджав.