YouTube запустив платформу з українським освітнім контентом для школярів

YouTube запустив українську платформа «Навчання» з контентом для старшокласників, який дозволить школярам легко знаходити освітній контент.

Про це повідомляється в офіційному блозі Google.

Платформа покликана допомогти учням 7—11 класів продовжувати навчання під час війни. Вона містить відеоконтент, який відповідає програмі української середньої школи й охоплює широкий спектр предметів, зокрема українську літературу та мову, фізику, біологію, хімію, математику, історію тощо.

Щоб отримати доступ до платформи, необхідно в «Налаштуваннях» на YouTube вказати місцезнаходженням Україну або вибрати українську мову. Далі перейти на youtube.com/learning або в мобільному додатку у вкладці «Нове» до категорії «Навчання».