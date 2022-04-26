У цьому році ЗНО замінять на мультидисциплінарний тест. Ось як він виглядатиме

Український центр оцінювання якості освіти опублікував демонстраційну версію спрощеного Зовнішнього незалежного оцінювання у вигляді мультидисциплінарного тесту (спрощене ЗНО).
Тут його можна подивитися та завантажити.
«Документ зручний для тих, у кого наразі повільний інтернет або немає можливості працювати упродовж 90 хвилин за комп’ютером. Окрім завдань, тут є правильні відповіді, тож ви зможете одразу перевірити себе», — зазначили у центрі.
Незабаром на сайті зʼявиться онлайн-версія мультитесту.
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