У Міносвіти розповіли, як проходитиме навчальний тиждень у школах і дитсадках

​Розпочався третій тиждень навчання в умовах воєнного стану. Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів деталі організації освітнього процесу в Україні в умовах триваючої агресії рф.

Так, за даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, у 13 областях усі заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) організували освітній процес за дистанційною формою навчання.

У 4 областях частково у школах запровадили дистанційний процес або канікули.

У 5 областях — частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено.

У 2 областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено.

По одній області інформація відсутня через активні бойові дії в регіоні.

Для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», а також навчатися у приватних школах, які надали безкоштовний доступ до занять на своїх платформах.

Крім того, створено Всеукраїнський онлайн-розклад та транслюють відеоуроки для школярів 5—11 класів на телеканалах «ПлюсПлюс», «Піксель» і «Суспільне», а також на платформах онлайн-телебачення MEGOGO, «Київстар ТБ», 1+1 video, sweet. tv та Volia tv.

Діти, які є тимчасово внутрішньо переміщеними особами, можуть долучитися до навчання у школі за місцем тимчасового проживання.

За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і становить майже 51 тисячу учнів.

Щодо закладів дошкільної освіти:

У 8 областях частина дитячих садків використовує елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями та батькам.

У 6 областях деякі дитсадки поновили свою роботу у звичайному форматі.

У решті областей освітній процес наразі не відбувається.

Крім того, Міністерство освіти і науки разом з ЮНІСЕФ запустили дитячий онлайн-садок НУМО з відеозаняттями для дітей віком від 3 до 6 років.