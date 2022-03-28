У Міносвіти розповіли, як проходитиме навчальний тиждень у школах і дитсадках

Розпочався третій тиждень навчання в умовах воєнного стану. Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів деталі організації освітнього процесу в Україні в умовах триваючої агресії рф.
Так, за даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, у 13 областях усі заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) організували освітній процес за дистанційною формою навчання.
У 4 областях частково у школах запровадили дистанційний процес або канікули.
У 5 областях — частково дистанційний процес, канікули або заняття призупинено.
У 2 областях, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено.
По одній області інформація відсутня через активні бойові дії в регіоні.
Для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», а також навчатися у приватних школах, які надали безкоштовний доступ до занять на своїх платформах.
Крім того, створено Всеукраїнський онлайн-розклад та транслюють відеоуроки для школярів 5—11 класів на телеканалах «ПлюсПлюс», «Піксель» і «Суспільне», а також на платформах онлайн-телебачення MEGOGO, «Київстар ТБ», 1+1 video, sweet. tv та Volia tv.
Діти, які є тимчасово внутрішньо переміщеними особами, можуть долучитися до навчання у школі за місцем тимчасового проживання.
За тиждень кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, зросла і становить майже 51 тисячу учнів.
Щодо закладів дошкільної освіти:
У 8 областях частина дитячих садків використовує елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями та батькам.
У 6 областях деякі дитсадки поновили свою роботу у звичайному форматі.
У решті областей освітній процес наразі не відбувається.
Крім того, Міністерство освіти і науки разом з ЮНІСЕФ запустили дитячий онлайн-садок НУМО з відеозаняттями для дітей віком від 3 до 6 років.