YouTube запустив спільні трансляції на iOS та Android

Розробники YouTube запустили в додатку нову функцію — інструмент Go Live Together, який дозволяє двом користувачам проводити спільні трансляції. Запуск анонсували в листопаді 2022 року, тепер цей інструмент став доступним користувачам мобільних додатків для iOS та Android.

Запустити функцію можуть ті користувачі, які мають 50 і більше підписників. Одночасно у трансляції можуть брати участь не більше ніж двоє людей, але гостей можна міняти протягом ефіру.

Go Live Together для вебверсії YouTube поки недоступна, проте користувачі можуть запланувати ефір на сайті сервісу і підключитися до нього через додаток.