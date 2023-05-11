YouTube хоче заборонити роботу блокувальників реклами. Платформа тестує нову функцію

Відеохостинг YouTube почав тестувати функцію, яка забороняє дивитися відео в браузері з увімкненим блокувальником реклами. Цей експеримент проводять на обмеженій кількості користувачів.

Про це пише 9to5Google.

Людей попереджатимуть про те, що «блокувальники реклами заборонені на YouTube». У вікні зʼявиться дві опції: дозволити показ реклами або підключити платну підписку YouTube Premium.

Такий вигляд має попередження про заборону блокувальника реклами. YouTube