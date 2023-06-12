Вищий антикорупційний суд заочно арештував депутата Київради Владислава Трубіцина та стягнув у бюджет 9,88 мільйона гривень застави.

Рішення суд ухвалив 12 червня.

Прокурор просив арештувати Трубіцина, адже той не ходить на судові засідання.

Владислав Трубицін — депутат Київської міськради, голова комісії Київської міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. 9 лютого 2022 року його спіймали на хабарі, за понад мільйон гривень Трубіцин сприяв роздрібній торгівлі. 11 лютого його арештували, а 16 він вже вийшов із СІЗО під заставу.