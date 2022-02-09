Депутата Київради спіймали на хабарі. За понад мільйон гривень «слуга» Трубіцин сприяв роздрібній торгівлі

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили чинного депутата Київської міської ради та ще пʼятьох осіб на отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Фігурантів затримали.

Про це інформує пресслужба НАБУ. За даними «Бабеля», ідеться про депутата від фракції «Слуги народу» Владислава Трубіцина.

Окрім нього, правоохоронці викрили:

помічника депутата Київради;

директора комунального підприємства;

двох заступників директора комунального підприємства;

наближену до депутата особу.

За версією слідства, фігуранти організували схему відмивання грошей, забезпечуючи конкретній компанії перемогу в електронних торгах на право розміщувати точки сезонної пересувної торгівлі.

Ішлося про сім локацій в різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 мільйона гривень на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

При передачі частини хабаря — 1,26 мільйона гривень — депутата та ще п’ятьох осіб викрили.