Депутат Київради Трубіцин вийшов із СІЗО під заставу

Депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин вийшов із СІЗО.

У Вищому антикорупційному суді повідомили, що за депутат внесли заставу у майже 15 мільйонів гривень, передає «Інтерфакс-Україна».

У СІЗО Трубіцин пробув близько пʼяти днів. 11 лютого ВАКС відправив його під варту до 9 квітня за підозрою в отриманні хабара в 1,26 мільйона гривень за організацію торгівлі у столиці. Після внесення застави депутат не повинен залишати місце проживання, зобовʼязаний утриматися від спілкування зі свідками та фігурантами справи, здати паспорти і носити електронний браслет.