Депутат Київради Трубіцин вийшов із СІЗО під заставу

Депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин вийшов із СІЗО.
У Вищому антикорупційному суді повідомили, що за депутат внесли заставу у майже 15 мільйонів гривень, передає «Інтерфакс-Україна».
У СІЗО Трубіцин пробув близько пʼяти днів. 11 лютого ВАКС відправив його під варту до 9 квітня за підозрою в отриманні хабара в 1,26 мільйона гривень за організацію торгівлі у столиці. Після внесення застави депутат не повинен залишати місце проживання, зобовʼязаний утриматися від спілкування зі свідками та фігурантами справи, здати паспорти і носити електронний браслет.
- 9 лютого детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина та ще пʼятьох його посібників на одержанні 1,26 млн грн хабара. 11 лютого їх відправили під варту — Трубіцину дали два місяці із заставою.
- Пізніше НАБУ показало відео розмов Трубіцина із пʼятьма фігурантами. Як стверджує НАБУ, на записах міститься інформація про незаконну схему організації торгівлі.