НАБУ опублікувало відео з депутатом Трубіциним, якого підозрюють у отриманні хабаря

Національне антикорупційне бюро показало відео переговорів депутата Київської міськради Владислава Трубіцина із фігурантами його справи про отримання хабаря у 1,26 мільйона гривень.

Відео розмов Трубіцина з пʼятьма фігурантами є частиною доказів проти депутата. Як стверджує НАБУ, на записах міститься інформація про незаконну схему організації торгівлі (МАФів) у столиці.

За даними слідства, Трубіцин, помічник депутата Київради, в. о. директора комунального підприємства, двоє заступників директорів комунального підприємства і наближена до депутата особа за рахунок своєї схеми збирали з підприємців разову «данину» за право торгувати на певному місці.

«Організатором відповідних торгів було комунальне підприємство, на яке депутат мав вплив, оскільки очолював комісію Київради, що опікувалася питаннями благоустрою столиці. Як голова комісії, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення як про знесення торгових точок, так і про усунення перешкод у їхній роботі», — заявили в НАБУ.