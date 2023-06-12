Заступник керівника ОП Олексій Кулеба прокоментував «конфлікт» з мером Києва Кличком та ситуацію з укриттями

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба заявив, що ОП не має конфлікту з мером Києва Віталієм Кличком, однак просить його «все ж поставити питання укриттів у Києві на пріоритетне місце та привести їх до належного стану».

Про це Олексій Кулеба заявив у коментарі «Бабелю».

4 червня Кулеба заявив, що в Офісі президента хочуть розібратися, чому охоронець у справі про закрите укриття в Деснянському районі Києва отримав два місяці під вартою, а керівники поліклініки домашні арешти. На запитання «Бабеля», чому Офіс президента бере під контроль саме цю справу, Кулеба відповів: «Мова не йде про контроль. Мова йде про справедливість. Адже склалася неправильна традиція, коли відповідальність намагаються перекласти на несправжніх винуватців».

«В ОП немає конфлікту з Кличком. Не треба спрощувати ситуацію до конфлікту когось із кимось. Сталася трагедія. Загинуло три людини. Загинули через те, що не змогли потрапити в укриття. Ця трагедія — результат системних проблем в управлінні містом», — зазначив Олексій Кулеба.