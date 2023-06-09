Окупанти обстріляли рятувальників у Херсоні — постраждали троє людей і техніка

Окупанти не припиняють обстрілювати Херсон, поки в місті триває евакуація населення. Сьогодні під обстріл потрапили й рятувальники, через що їхня техніка, зокрема медична, зазнала пошкоджень.

«Пошкоджень зазнали болотохід «Богун», медичний автомобіль Renault Trafic і Спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль середнього класу (САРМ-С). Постраждалих серед особового складу, на щастя, немає», — додали рятувальники.

Також постраждали троє цивільних, зокрема дитина. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін каже, що на правому березі досі залишаються підтопленими 35 населених пунктів — вода поволі спадає. Однак критичною залишається ситуація на окупованих територіях області.