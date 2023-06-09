Дональду Трампу офіційно висунули звинувачення в кримінальній справі щодо секретних документів у його резиденції

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив, що Міністерство юстиції США офіційно висунуло йому звинувачення в кримінальній справі про секретні документи, знайдені в його резиденції в серпні 2022 року.

Про це повідомив сам Трамп.

Статті, за якими звинувачується Трамп, стануть відомими у вівторок, 13 червня, коли він формально повинен буде здатися поліції в Маямі. Після цього політику оберуть запобіжний захід і опублікують матеріали розслідування.

The New York Times, посилаючись на два джерела, пише, що в обвинуваченні буде сім епізодів — у тому числі брехня під присягою та змова з метою перешкодити правосуддю.

Трамп заявив, що невинний і зазначив, що вважає цей день «темним» для Сполучених Штатів.