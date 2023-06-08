The Guardian: Експрезидента США Дональда Трампа визнали обʼєктом розслідування у справі про секретні документи в маєтку «Мар-а-Лаго»

Минулого тижня федеральні прокурори офіційно повідомили адвокатам Дональда Трампа, що колишній президент є обʼєктом кримінального розслідування про зберігання секретних матеріалів у своєму маєтку «Мар-а-Лаго» та перешкоджання правосуддю.

Про це газеті The Guardian повідомили два джерела, обізнані в цьому питанні.

Видання зазначає, що цей крок — найяскравіша ознака того, що Трамп на шляху до висунення звинувачення.

Під час зустрічі з генпрокурором Мерріком Гарлендом два тижні тому адвокати експрезидента намагались переконати його не висувати кримінального обвинувачення Трампу. Сам Трамп сказав журналістам, що департамент юстиції особисто не повідомив йому про те, що розслідування спрямоване проти нього.

Нещодавно прокуратура отримала докази злочинних дій Трампа в «Мар-а-Лаго» і вирішила, що будь-які звинувачення можуть висуватися в південному окрузі Флориди, де розташований маєток, а не у Вашингтоні.

«Але прокуратура, найімовірніше, віддасть перевагу висунути звинувачення у Вашингтоні — судді окружного суду США краще знайомі з розглядом справ про національну безпеку. Хоча у Флориді теж є надійний відділ національної безпеки і склад присяжних більш демократичний», — пише The Guardian.