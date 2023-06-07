Американський експрокурор Девід Крейн впевнений, що Україні потрібен саме Міжнародний спецтрибунал. У минулому Крейн відправив за ґрати лідера Ліберії

Експрокурор Спецсуду щодо Сьєрра-Леоне Девід Крейн, який першим відправив за ґрати президента-злочинця, вважає, що для притягнення до відповідальності російського керівництва за війну проти України потрібен лише міжнародний трибунал, а не гібридні.
Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».
«Потрібен лише міжнародний трибунал, який матиме юрисдикцію переслідувати володимира путіна за агресію. Гібрид не матиме таких повноважень. Змішаний трибунал ― нікчемний і безглуздий інструмент, марна трата часу і просто спроба показати, що «ми щось робимо». Деякі країни, як-от США, відчувають, що це невигідно для них, і не хочуть створювати прецедент», — розповів Крейн.
Він додав, що сьогодні немає жодних юридичних перешкод для створення спецтрибуналу. Є виключно політичні перешкоди.
- Україна наполягає на Міжнародному спецтрибуналі, до складу якого входили б іноземні судді, а у його створенні брала б участь ООН. Гібридний суд у межах української судової системи викликає низку запитань, наприклад, чи зможе такий суд подолати імунітет путіна як президента, або чиїм іменем виноситимуть вироки. До того ж такий гібридний суд не потребуватиме резолюції Генеральної асамблеї ООН про створення нової незалежної міжнародної інституції.
- Раніше в Офісі президента України заявляли, що Києву не вистачає підтримки Сполучених Штатів у питанні створення спецтрибуналу над керівництвом росії. У березні 2023 року США підтримали створення спецтрибуналу для росії, але в межах української судової системи.
- Тим часом Україна, Євросоюз, Міжнародний кримінальний суд та уряд Нідерландів започаткували роботу діалогової групи, яка має забезпечити підтримку розслідувань міжнародних злочинів в Україні, а США почали співпрацю з обʼєднаною слідчою групою (JIT) з розслідування тяжких міжнародних злочинів росії в Україні.