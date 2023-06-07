Американський експрокурор Девід Крейн впевнений, що Україні потрібен саме Міжнародний спецтрибунал. У минулому Крейн відправив за ґрати лідера Ліберії

Експрокурор Спецсуду щодо Сьєрра-Леоне Девід Крейн, який першим відправив за ґрати президента-злочинця, вважає, що для притягнення до відповідальності російського керівництва за війну проти України потрібен лише міжнародний трибунал, а не гібридні.

Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».

«Потрібен лише міжнародний трибунал, який матиме юрисдикцію переслідувати володимира путіна за агресію. Гібрид не матиме таких повноважень. Змішаний трибунал ― нікчемний і безглуздий інструмент, марна трата часу і просто спроба показати, що «ми щось робимо». Деякі країни, як-от США, відчувають, що це невигідно для них, і не хочуть створювати прецедент», — розповів Крейн.

Він додав, що сьогодні немає жодних юридичних перешкод для створення спецтрибуналу. Є виключно політичні перешкоди.