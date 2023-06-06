Підрив Каховської ГЕС: Україна хоче скликати засідання Радбезу ООН

Україна планує скликати термінове засідання Радбезу ООН через підрив росіянами Каховської ГЕС. Також це питання винесуть на засідання МАГАТЕ через можливий вплив на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться в заяві МЗС.

«Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку рф як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально великої кількості жертв і руйнувань. Теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювався на рівні окупаційних сил у Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування», — зазначили там.

За словами МЗС, підрив Каховської ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою за останні десятки років і черговим проявом геноциду українців з боку росії.

«За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу», — розповіли у відомстві.

МЗС також закликало G7 і Євросоюз невідкладно розглянути введення нових санкцій проти росії, спрямованих на ракетну індустрію та атомну галузь.