Комісія Мінкультури завершила роботу в Києво-Печерській лаврі. Тепер УПЦ МП має протягом 3 днів покинути монастир

Комісія Міністерства культури та інформполітики завершила роботу з інвентаризації та приймання майна Києво-Печерської лаври. Тепер УПЦ МП повинна протягом 3 днів покинути монастир.

Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко.

«Загалом комісія перевірила та повертає в користування держави 79 обʼєктів. Усі в різному стані. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування памʼяток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника. З усім цим ще будемо розбиратись», — зазначив він.

За його словами, заповідник уже направив УПЦ МП вимогу про негайне звільнення приміщень Лаври. Якщо цього не станеться, то там подадуть до суду, щоб забезпечити доступ заповіднику до всього майна Києво-Печерської лаври.