Комісія Мінкультури завершила роботу в Києво-Печерській лаврі. Тепер УПЦ МП має протягом 3 днів покинути монастир

Комісія Міністерства культури та інформполітики завершила роботу з інвентаризації та приймання майна Києво-Печерської лаври. Тепер УПЦ МП повинна протягом 3 днів покинути монастир.
Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко.
«Загалом комісія перевірила та повертає в користування держави 79 обʼєктів. Усі в різному стані. УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування памʼяток культурної спадщини та будівництво новобудов на території Заповідника. З усім цим ще будемо розбиратись», — зазначив він.
За його словами, заповідник уже направив УПЦ МП вимогу про негайне звільнення приміщень Лаври. Якщо цього не станеться, то там подадуть до суду, щоб забезпечити доступ заповіднику до всього майна Києво-Печерської лаври.
- 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель нижньої Лаври, де розташований чоловічий монастир. У верхній Лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їхню оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми 5 січня повернули в управління держави.
- УПЦ МП назвала одержане від заповідника попередження «черговим ультиматумом». Митрополит Павло (Лебідь) 13 березня заявив, що ченці не мають наміру виселятися з Києво-Печерської лаври.
- 30 березня Лавру повернули в управління державі, а 14 квітня заповідник отримав нового очільника Максима Остапенка — колишнього очільника заповідника «Хортиця». Наразі в Лаврі працює комісія, яка проводить інвентаризацію. Проте священники УПЦ МП заважають їй, зокрема не впускають до будівель і не дають ключів для входу.
- 25 квітня стало відомо, що Господарський суд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії в Києво-Печерській лаврі.