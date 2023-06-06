Зеленський провів екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки та оборони через нічний підрив Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.

На засіданні РНБО погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти росію до відповідальності за цей теракт.

У зоні підтоплення — майже 80 населених пунктів. Зеленський доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

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Також членів Радбезу поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав про результати засідання: «Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі жертв серед населення через високу воду немає. Міністерство довкілля готує звіт із оцінкою екологічних наслідків.