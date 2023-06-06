Зеленський провів екстрене засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки та оборони через нічний підрив Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.
На засіданні РНБО погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти росію до відповідальності за цей теракт.
У зоні підтоплення — майже 80 населених пунктів. Зеленський доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.
Також членів Радбезу поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.
Секретар РНБО Олексій Данілов сказав про результати засідання: «Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі жертв серед населення через високу воду немає. Міністерство довкілля готує звіт із оцінкою екологічних наслідків.
- Уночі 6 червня гребля Каховської ГЕС у Херсонській області була зруйнована вибухом, розпочалась евакуація мешканців із небезпечних районів. Україна звинуватила в підриві ГЕС росію, а окупаційна влада Херсонської області заявила про «обстріл» ГЕС. Через підрив дамби Каховської ГЕС під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери.
- На правому березі Дніпра у критичній зоні підтоплення опинилися 16 тисяч людей, у регіоні оголосили евакуацію.
- Можуть бути негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції, проте ситуація контрольована. Рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, а вода з цього водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.
- Попередньо, за підривом стоїть 205 мотострілецька бригада Збройних сил росії. Офіс генерального прокурора відкрив провадження за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни.