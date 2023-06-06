ЄС поступово скасовує обмеження на імпорт з України до пʼяти країн

Європейський Союз до 15 вересня поступово скасовуватиме заборону на імпорт деякої сільськогосподарської продукції з України до Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини.
Про це пише пресслужба Європейської комісії.
Обмеження скоротяться з 17 до шести тарифних позицій для чотирьох продуктів — пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику. До того ж призупинення імпортних мит, квот і заходів торгового захисту щодо українського експорту до ЄС продовжиться ще на рік.
У Єврокомісії пишуть, що поетапна відмова від обмежень дозволить покращити «шляхи солідарності» та розвʼязати проблеми з вивезенням українського зерна з країни після нового врожаю.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи і квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на його транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 31 травня Угорщина попросила Європейський Союз продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур для себе, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини щонайменше до кінця цього року.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Заборона тривала до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари могли імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію здійснювався транзит української продукції.