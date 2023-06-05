Єврокомісія планує продовжити заборону на імпорт українського зерна до 15 вересня

Європейська комісія планує продовжити заборону на імпорт українського зерна до 15 вересня.

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

«Ми отримали від ЄС проєкт нової постанови про заборону імпорту чотирьох продуктів до пʼяти країн. Дата, передбачена проєктом, — 15 вересня цього року. Це проєкт, але я сподіваюся, що він набуде чинності вже завтра», — написав він.