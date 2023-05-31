Угорщина просить ЄС продовжити обмеження імпорту зерна з України до кінця 2023 року

Угорщина просить Європейський Союз продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур для себе, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини щонайменше до кінця цього року.
Про це сказав державний секретар Міністерства сільського господарства Жолт Фельдман, передає Reuters.
Також Угорщина звернулася до Брюсселю, аби той надав фінансову допомогу угорським фермерам для спрощення транспортування запасів зерна, які залишилися з минулого сезону.
- Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Повідомлялося, що фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили €417 мільйонів через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит.
- Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині, однак пообіцяли зберегти транзит. Єврокомісія назвала рішення трьох країн неприйнятними. Після переговорів Польща пообіцяла відновити транзит зерна. Однак Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику. Також Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України. Заборона триватиме до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.
- Тим часом Угорщина лишилася єдиною серед країн-сусідів України, яка досі не скасувала односторонні обмеження на ввезення української агропродукції. Ці обмеження запроваджували на рівні Євросоюзу.