Угорщина просить ЄС продовжити обмеження імпорту зерна з України до кінця 2023 року

Угорщина просить Європейський Союз продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур для себе, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини щонайменше до кінця цього року.

Про це сказав державний секретар Міністерства сільського господарства Жолт Фельдман, передає Reuters.

Також Угорщина звернулася до Брюсселю, аби той надав фінансову допомогу угорським фермерам для спрощення транспортування запасів зерна, які залишилися з минулого сезону.